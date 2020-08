Pixar sont chaud, après avoir décalé leur prochain film "Soul" qui sortira dans les salle en novembre, Disney Pixar annonce déjà leur prochaine production "Luca".

Le réalisateur italien Enrico Casarosa, signera avec Luca son premier long métrage.



Direction une ville côtière de la Riviera italienne pour ce film qui abordera le passage à l'âge d'adulte. Luca racontera l'histoire d'un jeune garçon et de ses aventures avec son nouveau meilleur ami. Mais Luca a un secret bien gardé : il est en réalité un monstre des mers qui vient d'un autre monde, on assistera donc à une confrontation entre le monde terrestre et marin.



Enrico Casarosa nous raconte une histoire qui semble lui être personnelle aux premiers abords, étant donné qu'il a grandi sur cette Riviera Italienne. Seulement, le réel propos du film semble être centré sur l'amitié naissante entre deux individus à un âge où ce genre de relations forge la personne que nous pourrions devenir.



"Cette histoire me touche de près, non seulement parce qu’elle se déroule sur la Riviera italienne, où j’ai grandi, mais aussi parce que ce film célèbre l’amitié, a-t-il expliqué dans un communiqué. Les amitiés d'enfance reflètent bien souvent ce que l’on cherche à devenir, et ces liens très forts sont au cœur de l’histoire de LUCA. Ainsi, en plus de la beauté et du charme de la côte italienne, notre film proposera une aventure estivale inoubliable qui bouleversera à jamais la vie de son jeune héros."