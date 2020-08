Comme d'habitude, petit tour d'horizon de ce que j’achète dessus. Le but est de vous montrer que le site est clairement l'un des meilleurs dans sa catégorie et que c'est une véritable caverne d'ali baba pour trouver des produits spécifiques. En meme temps, c'est une filiale du groupe Alibaba.....(je sort).C'est un processeur 4 coeurs/8 threads cadencé à 2,4ghz (3,3 ghz en turbo boost). Son gros avantage c'est son tdp qui est de 45 watts. Il y avait un équivalent au i7-2600 pour 40 euros (E3-1245) mais avec un tdp de 95 watts pour un boitier SFF je me suis dis que ce serait trop gourmand en énergie.Le but est de l'installer sur un PC qui prenait la poussière (Dell Optiplex 7010 SFF) pour installer Proxmox VE et virtualisé différents routeurs/parefeu comme :- PFsense,- Opnsense,- Sophos XG Home,L'avantage c'est que c'est pas des solutions clés en main et qu'on apprend pas mal sur comment fonctionne le réseau. Comme projet sympa il y a par exemple l'agrégation de deux liens gigabits en un lien à 2 gigabits pour profiter au max de sa connexion en fibre mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autresJe pense que ce produit risque de plus vous intéresser. Je vous ferait un retour dessus car je laisse tourner mes serveurs 24h/24 et j'effectue beaucoup de tâche lourdes (transcodage notamment) donc si c'est de la daube je vous ferait signe.Je me suis fié à l'avis de ce youtubeur avant mon achat.