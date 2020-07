Réponses à vos questions

Peu après la diffusion de la démo, je suis allé sur Twitter, j'ai parcouru reddit et j'ai consulté nos forums pour trouver les questions les plus courantes qui se posaient dans la communauté. Il y a beaucoup de questions, et elles recevront toutes une réponse à temps, mais je voulais commencer par en aborder quelques-unes qui ont été fréquemment posées, celles que nous devrions clarifier, et d'autres auxquelles nous avons déjà répondu mais qui devraient refaire surface. Plongeons dans le vif du sujet !

QUESTIONS SUR LES GRAPHIQUES ET LES VISUELS

Tout d'abord, nous voulons reconnaître que oui, nous avons entendu les réactions de certaines parties de la communauté concernant les visuels de la démo de la campagne Halo Infinite. Même si nous voyons et entendons beaucoup plus de choses positives que négatives, nous voulons partager un peu plus de contexte. De notre point de vue, deux domaines clés sont débattus au sein de la communauté : le style artistique global et la fidélité visuelle.



Sur la base des enseignements tirés de Halo 4, Halo 5 et Halo Wars 2 - et des réactions de la communauté - nous avons décidé de revenir à l'esthétique héritée qui a défini la trilogie originale. Avec Halo Infinite, nous revenons à un style artistique plus "classique", ce qui était un message clé dès la première révélation qui a suscité des réactions enthousiastes et positives. Cela se traduit par une palette plus vivante, des modèles et des objets plus "propres" avec moins de "bruit", sans pour autant que cela signifie moins de détails. Nous sommes conscients que ce n'est peut-être pas la préférence de tout le monde, mais nous maintenons cette décision et sommes heureux de voir qu'elle trouve un écho auprès de tant de fans dans le monde entier.



Le deuxième thème abordé concerne la fidélité visuelle. Les commentaires négatifs dans ce domaine concernent les personnages et les objets qui semblent plats, simplistes et plastiques, l'éclairage qui semble terne et plat, et le pop-in des objets. Nous avons lu vos commentaires, nous avons vu les exemples de contenus retouchés faits maison, et oui, nous avons entendu les évaluations de Digital Foundry. À bien des égards, nous sommes d'accord sur ce point - nous avons du travail à faire pour régler certains de ces problèmes et améliorer le niveau de fidélité et la présentation générale du jeu final. La construction utilisée pour la démo de la campagne était un travail en cours depuis plusieurs semaines, avec une variété d'éléments graphiques et de systèmes de jeu encore en cours de finition et de polissage. Si certains commentaires étaient attendus et concernent des domaines déjà en cours, d'autres aspects ont mis en lumière de nouvelles opportunités et considérations que l'équipe prend très au sérieux et s'efforce d'évaluer. Nous n'avons pas encore de réponses fermes ni de résultats à partager, mais l'équipe travaille aussi vite que possible sur des plans visant à répondre à certains des commentaires concernant les détails, la clarté et la fidélité générale. L'équipe s'engage et s'attache à faire en sorte que les joueurs puissent explorer un monde magnifique lors de notre lancement.

Qu'en est-il de la bêta multijoueur / Flighting ?

La vitrine des jeux Xbox n'avait pour but que de se concentrer sur la campagne de Halo Infinite. Cependant, je ne peux pas vous reprocher à tous d'être curieux de l'expérience multijoueur. Comme Chris Lee l'a mentionné dans son blog qui accompagnait la démo la semaine dernière, nos plans initiaux pour les vols à grande échelle ne sont pas là où nous l'avions prévu, en grande partie à cause des défis que représente le travail à domicile pendant le COVID-19. Pour l'instant, nous ne sommes pas sûrs de ce qui sera possible en termes de vols, mais nous espérons toujours avoir l'occasion de faire participer le grand public avant la diffusion. Et, comme nous l'avons déjà dit, nous comptons sur les vols, les retours d'information et les partenariats communautaires bien au-delà du lancement, car nous faisons évoluer le jeu ensemble.

Qu'est-il arrivé à Cortana, the Created, Blue Team, Fireteam Osiris, Lasky, UNSC Infinity, Halsey, Arbiter & Atriox ? Qu'est-ce que Harbinger ?



La semaine dernière, nous avons montré une mission qui se déroule plusieurs heures après le début de la campagne. A la fin de cette petite tranche, nous avons présenté le chef de guerre Escharum, qui a vaincu les forces du CSNU sur le ring et qui est impatient de relever son prochain défi. Pour voir ce qui a mené à ce moment et ce qui vient après, vous devrez jouer à la campagne de Halo Infinite. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis super opposé aux spoilers et charger toutes les réponses dans une bande-annonce/démo serait tout simplement de mauvais goût. Rassurez-vous, beaucoup de vos questions trouveront une réponse à temps rien qu'en jouant le jeu.

Comment se prononce Escharum ?

Eh-sure-uhm

Qui sont les acteurs qui jouent "Le Pilote" et "Escharum" ? Ils me semblent familiers....

Nous sommes ravis et chanceux d'accueillir deux acteurs incroyables dans la famille Halo - Nicolas Roye dans le rôle du Pilote et Darin De Paul dans celui du chef de guerre banni Escharum.

Aurons-nous la chance de jouer cette démo de la Campagne ?

Oui. Lorsque le jeu sortira, vous pourrez jouer dans cet espace et détruire les tourelles antiaériennes des Bannis

Y a-t-il des barrières de mise à mort ou des zones de "retour au champ de bataille" dans la campagne.

Comme nous voulons permettre aux joueurs d'explorer et de faire preuve de créativité dans leurs engagements, nous avons essayé de les réduire autant que possible dans Halo Infinite. Il y aura toujours quelques exceptions, mais généralement, si vous pouvez le voir, vous devriez pouvoir vous y rendre.

Qu'en est-il de Splitscreen et Co-op ?

La campagne supportera la mise en place d'un écran partagé à deux joueurs et d'une coopérative en ligne à quatre joueurs. Oui, vous pouvez jouer sur votre canapé avec un ami.

Y a-t-il un fusil de combat dans Halo Infinite ? Je n'en ai pas vu dans la démo de la campagne.

Oui, si vous regardez la bande-annonce de la campagne, regardez bien et vous verrez un BR75. Nous vous donnerons plus de détails plus tard !

Les nouveaux MK50 Sidekick et CQS48 Bulldog ont l'air cool - y aura-t-il d'autres pistolets ou fusils de chasse dans le jeu ?

Nous sommes ravis de nous appuyer sur l'ancien bac à sable de Halo tout en introduisant de nouveaux composants pour faire évoluer et élargir les expériences de jeu. Le MK50 "Sidekick" et le CQS48 "Bulldog" sont de toutes nouvelles armes qui apportent quelque chose de différent dans lequel les joueurs peuvent se plonger. Le "Sidekick" est un véritable pistolet latéral qui se dégaine et tire très rapidement, et qui constitue une arme de secours fiable lorsque votre arme principale est épuisée et qu'une Brute vous fonce dessus. Par rapport aux titres précédents, cette arme est la plus proche de la version du Magnum de Halo 2. Le "Bulldog" est un fusil de chasse à pompe qui est percutant et décemment précis, échangeant des dégâts légèrement inférieurs (calibre 12 contre calibre 8 ) pour une cadence de tir beaucoup plus élevée. Les joueurs seront mieux équipés pour envoyer rapidement des cibles multiples et le "Bulldog" offre plus de possibilités de style de jeu pour les amateurs de fusils de chasse. Il existe d'autres variantes de chacun de ces modèles, mais le Magnum classique et le fusil de chasse tactique ne sont pas actuellement présentés dans Halo Infinite.



Au-delà du lancement, nous avons de solides plans pour continuer à faire évoluer le jeu, qui comprendra d'autres ajouts au bac à sable de Halo Infinite. Nous comprenons que certains joueurs ne seront pas enthousiasmés par les perspectives des différents pistolets et fusils de chasse, mais nous vous encourageons à garder l'esprit ouvert et nous espérons que tout le monde aura une perspective pratique de ces nouvelles armes le moment venu.

Comment le nouveau grappin fonctionne-t-il en multijoueur ?

Les objets d'équipement comme le Grappleshot fonctionnent différemment en multijoueur et seront disponibles sous forme d'objets pouvant être ramassés sur la carte.

Nous avons entendu "4K 60fps", c'est le mieux que vous puissiez faire ? Même sur PC ?

Pour clarifier les choses, nous visons jusqu'à 4k 60fps pour notre campagne de grande envergure sur Xbox Series X. Comme les joueurs sur PC s'y attendent, il y aura de nombreux paramètres que vous pourrez modifier pour créer l'expérience que vous souhaitez et nous aurons encore plus de détails à ce sujet dans les prochains mois.

En parlant de PC, est-il vrai que Halo Infinite va venir à Steam ?

Oui, Halo Infinite sera disponible sur PC via Xbox Gamepass pour PC (Beta), le Microsoft Store et Steam en plus de la série Xbox et de toute la famille de consoles Xbox One.

Les paramètres de difficulté tels que Facile, Normal, Héroïque et Légendaire existeront-ils encore dans cette vaste campagne ?

Oui. Tout comme pour les Halos précédents, vous pourrez choisir votre difficulté préférée dans le menu avant de commencer votre aventure.

Qui a créé la musique de la démo de la campagne ?

Nous sommes heureux d'accueillir trois nouveaux compositeurs dans la famille Halo, qui contribuent tous à une bande sonore étonnante pour Halo Infinite. Une grande partie de ce qui a été entendu dans la démo vient de Gareth Coker - regardez l'interview du début de la semaine et écoutez un morceau officiel, "Set a Fire in Your Heart".

Qu'en est-il du Multiplayer, de la Forge, du Théâtre, du Système de classement, des Esports, et de tout le reste ?

La semaine dernière, nous avons voulu nous concentrer uniquement sur la campagne. Nous aborderons tous les autres aspects de notre jeu dans les mois à venir (bien que nous ayons déjà confirmé le retour d'une nouvelle Forge améliorée et quelques plans très excitants pour la prochaine ère des esports Halo dans notre blog "What's Next for HCS" et notre partenariat avec Esports Engine).

Comment va Craig ?

Nous avons tous beaucoup ri non-stop de mèmes de Craig que la communauté est en train de créer. Craig a la peau épaisse et semble le prendre à bras le corps, bien que toute cette gloire et cette attention semblent lui monter à la tête.

J'avais une question très précise. Qu'en est-il ?

Croyez-moi, nous finirons par y répondre. On ne peut pas répondre à toutes les questions sur un jeu vidéo dans une démo de campagne de 8 minutes. Tenez bon, on va y arriver. Ensemble.

Et n'oublions pas la longue liste des autres aspects "confirmés" de Halo Infinite :Il suit l'histoire du Maître Chef quelque temps après Halo 5 : La conclusion des gardiensNous avons constitué une équipe pro interne pour Halo InfiniteOui, l'écran partagé sera une chose ! (Voir ci-dessus pour plus de détails sur la campagne)Halo Infinite va soutenir le LANLes sous-vêtements noirs seront de la partieHalo Infinite n'inclura pas les coffres-forts (lootbox) d'argent réelSi vous avez aimé le niveau des options de personnalisation de l'armure dans Halo : Reach, vous serez satisfaitLes joueurs qui ont touché la SR 152 dans le Halo 5 : Gardiens recevront un gage de reconnaissance dans Halo InfiniteNotre célèbre outil d'édition sera dans Halo Infinite et aura des boutons Undo & Redo, ce qui est une première pour Forge.TRADUCTION AUTOMATIQUE AVEC DEEPL