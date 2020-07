Halo Infinite marque un retour à une direction artistique plus classique ; d'ailleurs, c'était l'élément clé du reveal [en 2018, ndlr] qui avait reçu un accueil positif de la part de la communauté. Cela se traduit par des couleurs lumineuses, des modèles plus "propres" et des objets avec moins de textures - ce qui ne signifie pas qu'ils sont moins détaillés. On est parfaitement conscient que ça ne sera pas du goût de tout le monde, mais nous défendons cette décision et sommes heureux de voir que ça parle à de nombreux fans dans le monde."

Alors, vieille build, coronavirus ou stratégie pour expliquer la présentation du gameplay d’Halo Infinite qui ne cesse de faire parler de lui depuis la semaine dernière.C’est d’abord Aaron Greenberg qui a tenté d’éteindre l’incendie en suggérant aux joueurs de visionner la vidéo Youtube en 4k, ensuite à Dan Chosich (narrative experience director), c'est maintenant au tour du community manager John Junyszek de s'adresser aux joueurs.Visiblement ils ne sont ps au courant qu’il y a tromperie sur la marchandise entre 2018 et 2020, puis vouloir faire référence au premier HALO avec des textures peu détaillées et proposer un multi en F2P, rien ne colle.