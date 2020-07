HITMAN 3 sera un autre grand pas en avant pour notre technologie, designée et inspirée par les capacités de la PlayStation 5. C'est un jeu extraordinairement complexe qui a plusieurs systèmes fonctionnant simultanément et qui interagissent entre eux constamment, donc avoir plus de puissance nous donne plus d'options et nous permet d'en faire beaucoup plus.





Hitman est un jeu basé sur l'expérimentation. Nous invitons le joueur dans un bac à sable et nous le laissons expérimenter ce qu'il entend. Par conséquent, nous voyons le système de sauvegarde et de chargement comme une fonctionnalité importante pour encourager précisément cette mécanique. Les temps de chargement ultra-rapides que nous constatons sur la PS5 en font la plateforme idéale pour la trilogie Hitman, encourageant plus que jamais l'expérimentation.

Nous avons soigneusement choisi les destinations d'Hitman 3 pour vous constituer un véritable voyage et pour qu'elles s'alignent sur votre avancée dans l'histoire. Je m'écarterai complètement des spoilers, mais nous avons des endroits qui seront extrêmement mémorables et cela est dû en grande partie à nos artistes spécialisés dans l'environnement et l'éclairage.





Plus précisément, les screen space reflections sont vraiment poussées à la limite dans Hitman 3. Ces améliorations seront ajoutées sur toute la trilogie. L'autre jour, Dag, l'un de nos artistes tech, m'a montré quelques clichés avant et sur le niveau de Paris [NDLR : un niveau issu de Hitman, sorti en 2016) et la différence était, selon moi, époustouflante.

Les développeurs du studio IO Interactive, anciennement appartenant à Square Enix avant que ce dernier ne les abandonne, s'expriment sur la version du attendu prochain épisode d'Hitman: