Beaucoup de chose vont arrive fin 2020/2021Carte graphique série 3000 avec j'espère du 2.1 en hdmi et voir la réponse d’amd.Nouveau processeur chez amd RYZEN 4000Norme USB 4Carte mère Wifi 6/Port Ethernet 10Gbit/2.5GbitMAG X570 TOMAHAWK WIFI qui semble mettre des claques à des carte mère qui valent 700€https://www.techspot.com/review/2020-msi-x570-tomahawk/Le SSD Samsung 980 Pro PCI Express 4.0 : 6500 Mo/sec annoncé pour octobre 2020https://www.cowcotland.com/news/72434/maj-le-ssd-samsung-980-pro-pci-express-4-0-6500-mo-sec-annonce.htmlSSD Sabrent Rocket Q4 : Jusqu'à 4 To à 4900 Mo/sechttps://www.cowcotland.com/news/72688/ssd-sabrent-rocket-q4-jusqu-a-4-to-a-4900-mo-sec.htmlUn watercooling NZXT Kraken Z63 l'idée de l'écran et mettre le gif de sont choix tellement inutile mais tellement indispensableMalgré un silence de cathédrale dans mon boitier be quiet 700 il prend énormément de place je commence à m’intéressé au boitier ITX sobre et silencieux pas besoin de RGBNcase M1Ghost S1Dan A4-SFXDonc conseil attend un peu si tu veux te faire une nouvelle configOuaiiiiiii gniagnia mais si j'attend encore je prendrai jamais rien gnia gniaOuai mais la on parle de deux gros composants qui sortent avant la fin d'année CG/CM