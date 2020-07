Passons le blabla et les mises à jour sur GTA Online, ce qui nous intéresse ici, c'est la possible révélation de GTA VI qui a priori ne serait pas pour cette année. En effet, un leaker du nom de "markothemexicam" qui avait prédit que GTA V arriverait sur PS5, Il prétend avoir un contact qui travaillait auparavant pour Rockstar North avant d'être licencié avec près de 100 autres employés.



markothemexicam a écrit que son contact ne travaillait pas directement dessus, mais qu'il avait fait de la programmation. Selon lui, GTA 6 devrait avoir lieu à Vice City pendant une période encore inconnue.



De plus, le jeu devrait avoir des systèmes météorologiques uniques avec l'ajout "de la foudre". Il s'attend également à ce que l'annonce de la révélation au grand public soit "l'année prochaine", mais il a noté qu'il n'avait pas encore de date précise. Ça peut être en fin d'année prochaine donc.



Il a révélé plusieurs informations par le passé sur GTA online qui se sont avérés vraies. Bien évidemment, toutes ces informations ne sont pas officielles et il faut prendre tout cela avec des pincettes. En revanche, le passé de markothemexicam laisse à penser que nous pouvons lui faire un minimum confiance.