J' ai obtenu un CCD de trois mois du 2 Mars au 31 Mai, et a cause de l' épidémie je me suis retrouvé au chômage partiel. A la fin de mon contrat de travail, j' avais un solde de 31 jours d' ARE et Pole Emploi me signale que je n' ai pas assez cotiser pour prétendre a l' ARE.

Normalement, Pole Emploi ne devrait il pas cumuler les Droits qu' il me restait et ceux obtenus après mon contrat de Travail et recalculer mon ARE ?



