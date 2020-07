Hello tout le monde,



Comme je l'avais fait pour la Nintendo Switch et la Xbox One.... voici mon nouveau TOP.... centré sur les meilleurs jeux exclusifs "Playstation 4", où tout du moins que vous ne retrouverez pas sur une autre console concurrente (hors Sony).



C'est un TOP 20 qui montre une certaine exhaustivité des genres existants. Pour ma part, je trouve que cette génération de consoles a vu apparaitre de très bon jeux. De belles années vécues en ce qui me concerne !



Et vous, que pensez-vous de la Playstation 4 ? Estimez-vous qu'elle nous permet de jouer à des bons jeux ? Pour ceux qui l'ont, êtes-vous satisfait de cette console ? Quel serait selon-vous le meilleur jeu de la PS4 ?





Voici la vidéo .