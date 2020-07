Depuis la dernière conférence, je lis pas mal de chose autour du fait que Microsoft devrait arrêter les consoles.Sauf que Microsoft... C'est un grand groupe, dont l'image de marque n'a pas toujours été rose, grandement salie par le Monopole de Windows ou le retard d'Internet Explorer par exemple.Et parmi leur catalogue de produit, en tous cas destiné au grand public, une seule fait vraiment rêver : XBOX. Avec Surface, je vous l'accordeEn effet, que ce soit Outlook, Skype, Windows, ce sont des marques dont on reconnait les qualités, certes, mais qui n'ont jamais su insufflé une quelconque passion pour la marque Microsoft. D'autres comme Kinect ou Zune se sont même carrément cassé la gueule, sombrant dans les abîmes de l'oubli collectif...Et... C'est dans cette pénombre que naquit Xbox. Jaillissant des ténèbres de Microsoft pour inonder notre monde de sa lumière bénie...Xbox a su faire cela. Bâtir une communauté de fans de la marque Microsoft, qui d'ailleurs fait écho à la marque Surface, dont j'ai vu plusieurs produits qui pourraient bien me faire passer à la caisse...Bref, je ne me fais aucun soucis pour l'avenir de la marque Xbox. Microsoft fera tout pour redresser l'image de cette marque qui a quasiment 20 ans, et qui est LA division de Microsoft qui fait le plus rêver le public actuellement... Xbox a grandement participé à redonner à Microsoft cette image d'entreprise jeune, dynamique, à la pointe de la technologie, et vous serez prochainement très surpris des nouvelles propositions de Microsoft dans le domaine du jeu vidéo !