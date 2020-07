Ken le Survivant x Virtua Fighter : Le crossover improbable annoncéSEGA vient d'annoncer la tenue d'un événement Ken le Survivant x Virtua Fighter dans le jeu mobile Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE. Cet événement, qui durera du 30 juillet au 12 août prochains, permettra de débloquer deux personnages de la célèbre série de jeux de combat inventée par Yu Suzuki : Akira Yuki et Pai Chan.Les deux héros de Virtua Fighter apparaissent dans cette adaptation de Hokuto no Ken en tant que personnages Ultra Rare (UR). À noter qu'Akira Yuki apparaît deux fois dans le jeu. En effet, une version Super Rare (SR) reprenant l'apparence qu'il avait dans le tout premier Virtua Fighter peut également être obtenu gratuitement comme bonus de connexion.