ET SI C'ETAIT UNE RUSE?ET SI MS NOUS AVAIT TOUS BERNÉ?(et si tu fermais un peu ta gueule Frétide..)Je m'explique: et si tout cela était prévu? À l'image du bad buzz du film sonic, ca se trouve, Philou a tout planifier. En effet, un buzz même négatif est un buzz et quand MS communique brillamment ça ne fait pas assez de bruit, peut être que MS a fait exprès de présenter un vieux build d'Halo et de ne pas montrer Hellblade 2 pour que sony sorte du buisson et que microsoft les empale direct après.Qu'est ce qui me fait dire ça?-Phil Spencer est trop respectueux de sa communauté et trop conscient des enjeux pour se moquer autant de la communauté du x.- ils présentent un vieux build d'Halo, ne parlent même pas du coop à 2 ou à 4 etc...-pas d'image d'Hellblade? Roooh vous la sentez l'entourloupe?Mon avis: ils ont pris le paris d'éclipser playstation en surfant sur un bad buzz et en le retournant contre les hâters.Mes preuves: D'où vient Craig la brute? Vous trouvez pas ça louche? surtout que les dev ont embrassé le délireEt si la demo montrée était plutôt la version one x? et si ils avaient prévu de nous montrer la version définitive xsx après?Le slogan de xbox c'est quoi? Power your dreams.....Je pense qu'ils l'ont fait exprès pour que tout le monde se focalise sur la prochaine prise de parole de microsoft, tout le monde voudra voir les progrès et la BOUM ils te balancent Halo xsx version, Hellbalde 2 et le jeu de the initiative ( qui est jouable de bout en bout, mais pas montré comme par hasard).REFLECHISSEZ Y SÉRIEUSEMENT, vous verrez que ça paraît censé.