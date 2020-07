Le site Siliconera a eu la chance d'avoir un rare entretien avec le créateur de la série Suikoden (Yoshitaka Murayama) en lien avec son nouveau projet Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes qui a dépassé le million sur kickstarter en moins de 24h. La journaliste avait pourtant bien commencé l'interview en posant deux questions intéressantes, mais rapidement cette dernière a décidé de s'éloigner de son travail journalistique(qui devrait consister a poser des questions sur le contenu du jeu, des difficultés en cours, de ses sources d'inspirations et cie) pour faire des accusations à peine dissimuler de colonialisme et de racisme face au créateur de Suikoden à l'aide d'informations erronées et partisanes au sujet du traitement inégal des personnages de couleurs pour Suikoden II-III .Rapidement après la publication de l'article, des utilisateurs du site ont vivement critiqué l'attitude irrespectueuse de la journaliste envers Murayama ainsi que son agenda politique qui consiste davantage a parlé du ''quota raciale'' qu'on devrait placer dans une production à la place de discuter du contenu du jeu . En réponse a ces critiques, siliconera dans un acte flagrant de censure à décider de supprimé la majorité des commentaires sur l'article malgré qu'aucun de ces messages n'avaient enfreint règle sur le site en question .http://archive.md/VQHD4De nombreux utilisateurs twitters ont également critiqué la publication de siliconera en critiquant l'opportunisme de la journalisme en question. C'est assez intéressant, car dans la foulée il y a plusieurs sympathisants du mouvement black live matter qui estiment qu'au contraire Suikoden III est un bon exemple de diversité et que la journaliste devrait s'excuser pour ses allégations gratuites .Sur le plan personnel , je trouve la position de la journaliste assez stupide car Suikoden III critique ouvertement le colonialisme et met en scène le premier héros de couleur de la série et l’héroïne du jeu(Chris) pendant son voyage réalise que la prospérité de son royaume est liée à la destruction et l'appropriation de richesses qui ne lui appartiennent pas et que les diverses tribus qui occupent la zone frontière sont en réalité plus noble que ses maîtres un peu à l'instar du film danse avec les loups.