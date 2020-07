Très populaire et disposant d'une large communauté, la licence Fable marche donc sur oeufs afin de satisfaire les joueurs. C'est en ce sens que s'est exprimé Matt Booty, au sein d'une interview accordée à nos confrères de The Guardians. Attendu au tournant, ce retour de Fable est marqué par la volonté des développeurs de Playgrounds de conserver l'essence de la licence, et ainsi de plaire aux nouveaux joueurs, mais également aux anciens.



" Avec n'importe quelle licence de ce genre, où vous avez déjà des versions existantes, il y a toujours un équilibre à trouver entre ce que vous remettez en avant, ce qui tient fonctionne toujours, et ce que vous voulez ajouter de neuf. C'est comme faire un nouveau film Star Wars. Il y a des choses que tout le monde souhaite voir, mais il y a aussi cette responsabilité de faire évoluer les choses, et j'ai confiance en Playground, qui a une bonne vision pour cela. Il suffit de voir ce que Playground a fait avec la série (Forza) Horizon. L'attention au détail, cette capacité à représenter des paysages naturels. Ils ont une vraie passion pour la licence, et un point de vue unique sur ce qui fait le coeur de Fable. Tout ce que j'ai vu de la progression du jeu me laisse à penser qu'il s'agira d'une sortie de grande qualité.



Des propos rassurant donc, encore plus quand on sait que deux personnes influentes du JV ont confirmé que le jeu ne serait pas un MMO comme le sous entendait certaines rumeurs.



Pour rappel, Fable sera disponible sur Xbox Série X et PC à une date encore inconnue. Le projet étant peu avancé, il faudra pas l'attendre avant un long moment.