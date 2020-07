Il tient quoi dans sa main à droite Messi ?Je suis peut-être un obsédé, mais je vois un gros godemichet... j'arrive pas à voir autre chose...Un message caché pour les joueurs de PES ?Si quelqu'un peut changer ma réalité en me disant ce que c'est

Like

Who likes this ?

posted the 07/25/2020 at 04:43 PM by sokan