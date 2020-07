Comme beaucoup d'autres Shonen à succès, One Piece a une série de films qui portent son nom. Cette liste permettra de classer nos meilleurs choix.



One Piece est une franchise à succès dans toutes les définitions du mot. Il a donné naissance à un dessin animé de longue durée, à d'innombrables jouets, à des boissons gazeuses à thème et à des magasins entiers (et même à un divertissement) qui lui sont consacrés au Japon. Cependant, s'il y a quelque chose qui peut qualifier une série de succès, ce sont bien les superproductions elles-mêmes. Comme beaucoup d'autres Shonen à succès, One Piece a une série de films qui portent son nom.



Il ne suffit pas de décorer les étagères et les télévisions partout. L'une des séries Shonen les plus réussies doit avoir, à un moment donné, gratifié le grand écran. Heureusement pour les fidèles, One Piece l'a fait 14 fois. Et même si tous les films n'ont pas le même succès financier, ils ont tous diverti les fans à leur manière. Ainsi, avant qu'un autre film n'apparaisse, cette liste classera ses 10 meilleurs films.



Mise à jour le 24 mai 2020 par Sean Cubillas : Avec un seul morceau : Stampede étant passé, la liste des films de la franchise ne fait que s'allonger. Voici donc un classement plus complet des films passionnants qui ont été réalisés tout au long de l'histoire de la série. Étant donné que l'anime actuel est en pause indéfinie, le moment est plus que jamais propice pour rattraper tout le contenu passionnant que One Piece a sorti au fil des ans, les films étant classés parmi les contenus les plus essentiels pouvant même être partagés avec de nouveaux fans.

