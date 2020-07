Article récupéré sur le site xbog-magLongtemps murmuré, tout juste officialisé par le biais d’un court trailer, le nouveau Forza Motorsport sera déjà de retour dès la semaine prochaine. C’est le compte officiel Twitter de la franchise qui explique que le prochain épisode du Forza Monthly mettra une nouvelle fois en avant le nouveau titre développé chez les américains de Turn10.Alors que le titre ne semble pas prévu pour la Xbox One, contrairement à de nombreux titres présentés comme cross-gen durant le Xbox Games Showcase de jeudi dernier, on espère voir quelques éléments de gameplay, une chose qui a manqué cruellement pour la plupart des nouveaux titres annoncés. On rappelle au passage que le livestream de l’Update 25 de Forza Horizon 4 sera diffusé juste avant.On se donne donc rendez-vous dès lundi à 19h30 pour le livestream de Forza Horizon 4 pour tenter de confirmer la Series 25, puis pour le Forza Monthly qui débutera pour sa part à 20h00, heure française.