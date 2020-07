Au cours des derniers mois, Xbox a soutenu que les jeux first party seraient disponibles sur les Xbox One et les Xbox Series X pour "les deux prochaines années". Le plus notable de ces titres est Halo Infinite, qui sera disponible sur Xbox One et Xbox Series X ainsi que sur PC à la fin de l'année.Toutefois, le récent showcase des jeux Xbox de la société a semé une certaine confusion quant à savoir si Microsoft avait inversé cette politique, étant donné que certains titres first party ne mentionnaient plus que la séries X et le PC, sans aucune mention de Xbox One.Les jeux de la série X en question étaient Rare's Everwild, Turn 10's Forza, Playground's Fable et Obsidian's Avowed, comme l'a souligné Stephen Totillo, rédacteur en chef de Kotaku.En réponse à Totillo sur Twitter, Greenberg a déclaré que "les futurs titres 1P [first-party] sont d'abord développés pour les Xbox Series X. Toutefois, Greenberg n'a pas exclu la possibilité que ces jeux soient également disponibles sur Xbox One.Il reste à voir quels sont exactement les titres qui finiront ou non par se retrouver sur les deux consoles. En outre, on ne sait pas encore exactement quand se terminera la période de "deux ans".