Hello Gamekyo,L'un des premiers soucis lorsqu'on pense à la PS4 c'est le fait d'avoir eu une première année assez pauvre en gros jeux contrairement à 2015 avec Bloodborne, Until Dawn, Batman Arkham Knight, Rocket League ou encore The Witcher III.Juste avant la conférence Sony un insider en lien direct avec l'industrie a poster ce tweet que certains d'entre vous on déjà eu l'occasion de voir :L'homme affirmant que la première année de la PS5 va être ridiculement fournie en jeux tant Sony a dépenser d'argent pour 2021. Tout en rajoutant que ces jeuxà sortir en 2021 et que les annonces seront répartis jusqu'à la sortie de la console.Sur resetera sur le sujet des Playstation Studios et après que quelques membres aient fantasmer sur les sorties de 2021, Shinobi602 cette nuit a confirmer les 12 premiers mois seront très remplies pour la PS5.Le bon vieux Shinobi602 appuie encore d'avantage les propos des précédents insiders.Confirmant donc que Sony en plus d'avoir ses exclusivités comme Horizon Forbidden West, Demon's Souls Remake, Ratchet & Clank ou Destruction AllStars... aura également d'autres jeux à annoncé dont certains seront même pour 2021.Quelle licence tiers ou first party aimeriez vous voir revenir l'an prochain chez Playstation ?