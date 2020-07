Un parangon d'idéaux yakuza, Masumi Arakawa est le patriarche de la famille Arakawa, autrefois redoutée, et un mentor d'Ichiban. Le légendaire George Takei donne vie à Arakawa. Découvrez les coulisses de ses expériences en exprimant cette figure énigmatique dans Yakuza: Like a Dragon.

posted the 07/25/2020 at 08:29 AM by gunstarred