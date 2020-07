Vous allez sûrement trouver ça bizarre et me rire au nez, mais tout ce tapage autour de la " déception " qu'a provoquédepuis sa présentation jeudi dernier, m'a furieusement donner envie de tâter cette licence dont mon unique souvenir remonte à l'adolescence lorsque je tâtais du multi deen salle...J'ai donc initié le téléchargement degrâce au, mais une, ou plutôt deux questions me taraudes l'esprit...Il y aurait apparemment deux grand arc scénaristique, celui du " Master Chief ", puis celui des " Prométhéens " ; ma première question est : le dernier arc en cours est-il clôt avec, ou devrais-je m'attendre à rester sur ma faim quant à la conclusion de cet arc ?Et, lequel des multi de la licence est le plus actif, ou bien encore le meilleur d'entre tous ?Puis si vous avez des conseils à me donner, n'importe, je suis preneur