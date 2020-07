Personnages



Kamen Rider W

Cyclone Joker (Shotaro doublé par Yoshimasa Hosoya, Philip exprimé par Kouki Uchiyama)

Kamen Rider OOO

Tatoba Combo (doublé par Tatsuhisa Suzuki)

Kamen Rider Zero-One

Rising Hopper (doublé par Fumiya Takahashi)

Actions



Actions de base - Combattez en utilisant des attaques avec une puissance et une consommation différentes de Rider Power (RP). Combattez et enchaînez des combos pour obtenir un rang élevé.

Actions en chaîne - Un système en chaîne dans lequel vous sélectionnez simultanément un changement de formulaire et une attaque de suivi. Découvrez votre propre itinéraire de chaîne et combattez en connectant les chaînes les unes après les autres.

Rider Power - Rider Power est nécessaire pour les attaques puissantes et l'évasion. Il est essentiel de connaître l'état de la bataille et de maîtriser la puissance du cavalier.

Actions de gadget



Memoria Gadget - Le Memoria Gadget qui apparaît dans Kamen Rider W soutient les Riders. Il joue un grand rôle dans le jeu, comme l'utilisation de son capteur Denden pour localiser des objets cachés.

Chansons

«WBX ~ W-Boiled Extreme ~»

«Effet cyclone»

«Libérez votre chaleur»

"Doigt sur la gâchette"

«Extreme Dream»

"Tout va!"

«Regret Nothing ~ Tighten Up ~»

«Il faut que ça reste réel»

"Roulez au bon moment"

«Le soleil se lève»

«Le temps a tout jugé»

"Hurler"

«Le pouvoir de déchirer»

"Real x Eyez"

"Un autre jour"

Et bien plus encore!

Musique de fond

«Imamade no Double ha»

«Dai Tsuiseki»

«Panic World»

«Kyodaika»

«Dai Ransen»

«Dur»

«Yogiri no Tantei»

"OOO l'histoire"

«Voyageur parfait»

«Henshin OOO»

«Joshi Gakusei Hina»

«Yokubou no Kyodaika»

«Dai Soudou»

«Shutsugen»

«Naniwa no Kokoroiki»

«Double Mecha»

«Shinjitsu»

«Oyassan»

«Kyuukyoku no Memoria»

"Unmei no Joker"

«Core Medal no Himitsu»

"Frais de numérisation"

«Ani à Imouto»

«Hametsu he no Countdown»

«Hisou-na Hina»

Et bien plus encore!

Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien Kamen Rider et chaque année j'attends le nouveau jeu en plus de la série. Et Bandai Namco a annoncé un nouveau Kamen Rider sur PS4 et Switch.Une version Sound Premium sera aussi disponible avec beaucoup de musiques à l'intérieur :La version Asia du jeu contiendra la VOSTA