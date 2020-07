J'en ai vu des E3, des TGS, etcEt là je crois que beaucoup sont encore choqué, certains ne donnent d'ailleurs plus signe de vie, un choc comme on en a rarement.Quand tu vois et écoute Microsoft, tu te dis que là ils vont tout détruire et qu'ils ont appris de leur erreurs mais on se retrouve finalement toujours devant énormément de suffisance comme si simplement dire "On est Microsoft" suffisait pour tout réussir, cette façon de dire "accrochez-vous" "on a un line-up comme jamais eu vu dans l'histoire de Xbox" "Nous sommes extrêmement confiant, nous avons travaillé dur" etc blablablaCette fois, ils débarquaient et dégainaient les premiers sur d'eux en ayant misé:- sur la console la plus puissante techniquement, une révolution digne du passage de la 2d à la 3d.- sur le rachat de studios- sur la promesse du retour de licence longtemps désiréet puis est arrivé cette conférence du 23 juillet 2020!Une conférence qui a tout mis par terre.Presque un désastre mais si on tentait de voir le verre à moitié plein.En préambule 1, il est maintenant quasiment certains qu'après avoir vu les 2 conférences et même si on sait qu'ils (Sony et MS) ont encore des projets en cuisine. Que cette nouvelle génération ne sera pas la révolution attendue, cette armageddon vendu, survendu qu'on aura jamais rien vu de telPréambule 2, pour aller droit au but le problème principal tiens en 4 lettres, commence par un H et finis par un O. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce n'est pas un choc, c'est du foutage de gueule, mais nous y reviendrons.Donc voilà, commençons déjà par parler du format curieux, en gros 2 parties, une qui fait office d'entrée et présenté par Geoff Keighley mais qui pour autant avait son lot d'annonce et l'autre qui était censé être un feu d'artifice.du show, difficile de comprendre cette partie mais bon voilà cela commençait par un gros coup (enfin bon une annonce importante) l'arrivée pour la première fois d'unsur la console américaine, un petit choc mais bon annoncer un vieux titres qui vient après la guerre. j'ai plus eut le sentiment qu'ils se sont débarrassé de cette annonce qui n'avait pas sa place avec la grosse partie des jeux américains., un FPS avec une DA un peu bizarre mais le jeu en exagérant m'a paru presque plus beau qu'Halo Infinite, un vieux trailer déjà vu, un petit bisou pour Ubisoft., pendant 2 secondes j'ai cru à un jeu Stranger Things, une DA sympathique , à voir si l'histoire tiens la route et le reste.., bof pour l'heure qu'une simple curiositéArrive une grosse surprise, somme toute très très classique mais du classique de qualité avec Naka à la baguette, on a reconnu plusieurs de ses anciens jeux dedans, sans doute un pot-pourri d'ailleurs mais surtout une visée Marionesque.Une petite apparté, l'instant collector (même culte avant un fail qui restera maintenant gravé comme légendaire) où l'un des invité de Geoff Keighley sortait un casque de Masterchief et se le foutait sur la tête, le mec a chauffé la salle, Un compte à rebour, des semaines, des mois que dis-je des années d'attente (pour ce qui devait sonner comme une grande revanche sur la gen précédente, MS avait mis les moyens! Mieux! Ils avaient ce qui ressemble à un plan, qu'ils savaient où ils allaient! Microsoft a voulu frapper super fort, en générale pour ce genre de titre porte-drapeau, on les voit en toute fin de clôture de show avec le célèbre "One More Thing!" et bien MS sur de lui de sa force a voulu fermer des bouches, une assurance qui frise à l'arrogance mais voilà qu'arrive l'incompréhension, pire le drame et on pourrait en faire un article à lui tout seul mais je vais résumer simplement mon ressentis:Passer les environ 5 minutes d'une CG (assez fade d'ailleurs) on découvre un vulgaire remaster d'Halo 1, tout paraissait vieux désuet, d'un autre temps, d'une autre époque! Le 12 Tera ont semblé tout d'un coup n'être que des Megas (un peu comme quand on reçoit une clé USB de 128mo achté sur Wish mais qui en contient 8 mo).Ce soir je ne doute que les oreilles chez 343 Industries ont du sifflés fort. Ils ont du temps comme jamais et du fric comme jamais et tout ça pour ce résultat! Rien de révolutionnaire, rien de nouveau, oh oui le jeu devrait être bon mais clairement déjà on ne peut plus parler de AAA.Conclusion Bungie n'est plus là, 343 Industries n'a réalisé qu'un simple portage de la licence.Le malaise s'amplifie aujourd'hui quand pour défendre la faiblesse du messie, déclare "Nous recevons régulièrement des versions du jeu, et je peux vous garantir que semaine après semaine, 343 Industries progresse" On imagine bien devant les enjeux que la version présenté est la plus récente: DAMAGE CONTROL qui en réalité étale le MALAISESurtout que derrièreparaissait calibré comme un AAA Sony (enfin c'est le ressenti du teaser) et queenvoyait du rêve sur la promesse puissance/technique de la machine.Puis arrive, bon personnellement je reste encore un peu spectique, cela semble racoller sur plusieurs trucs Ghiblesque, à voir si le concept suis le travail et la volonté artistique, cela reste efficace, prometteur encore assez obscure je trouve., ne m'a fait ni chaud ni froid, je dirais juste bof bofdevrait être pas mal, la surprise en moins qu'avais été le premier mais je pense que cela va assurer.Puis arrive Obsidian, là-dessus je vais aborder une problématique de Microsoft. Donc Obsidian débarque avec 3 jeux, enfin est un 1 dlc, le second est 1 petit projet qui à la base en fait semble vraiment taillé pour être bien mieux que cela mais sortira sur la One et enfin une annonce d'un futur gros jeux.Microsoft a enchainé des annonces rachat de studio, on pouvait être enthousiaste (enfin cela dépend des studios) mais je crois que le soucis c'est que tout cela est trop récent, là où Sony est déjà comme une machine de guerre, la nouveauté prochain titre d'Obsidian pourrait ne sortir qu'en 2022/23, les jeux seront déjà fait à ce moment!qui laisse juste indifférent, des photos d'acteurs filtrés et retouchés pour donner une ambiance, à voir mais rien qui ne va faire la console, une bizarrerie (ha je l'ai déjà dit)Heureusement débarqueavec son AAA, parce qu'à ce moment du show, c'est le mal de tête.Arrive DoubleFine et son oubliable, on retiendra l'inspiration avec ses symboles Franc-maçon illuminati.Un petit Coucou de Bungie et sonqui vient remuer le couteau dans la plaie fraichement ouverte d'Halo infinitePuis arrive des annonces d'exclusivités temporaires:(warhammer 40000)qui peut bien comme bofa l'air assez chouette, el gant m'a fait penser à l'aspirateur de luigi MDR, celui-là je le surveille, il a l'air chouette.qui rappelle Silent Hill,la réalisation ne semble pas si nextgen que ça., là-dessus une petite aparté, sérieusement cela m'a donné l'impression qu'ils ont juste repompé Xenoblade, maintenant pourquoi ne pas l'avoir appelé PSO3?pas trop d'avis là-dessus cela me semble déjà vu, un mix de plein de jeux.Enfin le show clôture avec, une simple vidéo teaser.Microsoft avaient pourtant vu Sony tirer ses premières grosses cartouches, on a clairement du mal à comprendre, il ne pouvaient pas ne pas savoir que leur conférence allait souffrir et le jeu (Halo) allait se faire détruire. pas que Sony a démontré que la Next-Gen c'était wouah de la mort mais voilà, on sait maintenant que Microsoft qui gonflait les muscles est en fait assez en retard!Bonne lecture, c'ets long