-Halo Infinite a toujours été prévu pour sortir uniquement sur One et ne pas tenir compte de la Series X ( qui n'existait même pas y'a plus de 5 ans ). Microsoft a du faire pression sur 343 en cours de développement pour avoir le jeu au lancement de la nouvelle console.



-Du coup le fameux moteur ( qui servira sur la prochaine gen ) est bridé pour que le jeu tourne sur One.



-Graphiquement à la sortie le jeu ne sera pas plus beau. Moins de clipping, plus de détails, moins de bugs, mais c'est juste du délire de croire que le gap va être énorme.



-Le fail ,vient surtout du fait qu'en interne personne ne s'est dit qu'avec les trailers de 2018/2019 les gens allaient s'attendre à une tuerie technique.



-Le trailer ne fait pas honneur du tout au jeu. Mais en même temps ce sont tous les trailers du showcase qui ne donnent pas envie sauf qu'une vidéo ne fait pas un jeu.



-Bref toute cette histoire me fait penser à Last of Us 2, Cyberpunk2077( même si pas de leaks cette fois ) , tout est dans la surréaction. On enterre un jeu avant d'y avoir joué. ( j'étais le premier à le faire avec Tsushima et le live catastrophique alors que le jeu est bon )



-Non le jeu ne va pas être un désastre. Non le jeu ne va pas être mauvais. Non le jeu ne va pas être laid. Juste que le jeu ne sera pas le fer de lance TECHNIQUE de la séries X. Evidemment que le studio en garde sous la semelle juste que la séquence de gameplay a mal été choisie.



A up dans 4 mois.