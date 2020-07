Par le père de Suikoden lui même, a savoir Murayama.Ça vient de Resetera:Même Schreier s'y met.Pareil c'est un jeu mobile, pareil c'est rien du tout. On le sera vite.A prendre avec d'énorme pincettes, perso je n'y crois pas.

Like

Who likes this ?

posted the 07/24/2020 at 01:58 PM by jenicris