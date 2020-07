- Nous voulions aller aux racines de Halo, faire avancer ces éléments, puis les moderniser pour les joueurs d'aujourd'hui. Cela a vraiment été une inspiration créative clé pour nous.



- Vous serez en mesure de choisir comment vous allez aborder les choses, et vous finirez par avoir cette liberté de pouvoir vivre l'histoire et de pouvoir choisir votre chemin à travers elle.



- Parmi les fonctionnalités clés d'Infinite se trouve une carte tactique, où les joueurs peuvent voir différentes installations à explorer. Autre nouveauté: un "coup de grappin" où le Master Chief peut atteindre des points plus élevés, saisir des objets dans l'environnement ou même rapprocher les ennemis.



- Nous revenons à certains de ces piliers fondamentaux qui font de Halo ce qu'il est.

- Halo Infinite sera plus grand que les deux derniers Halo en date.



- Gareth Coker le compositeur de Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps sera aux commande de Halo Infinite.



- Le jeu sera en 4K/60FPS à la sortie cependant le RAY Tracing arrivera plus tard.



- Une faction ennemie (apparue pour la première fois dans Halo Wars 2 ) les bannis seront de la partie.

343i Industries à propos de Halo infinite:Infos en vrac: