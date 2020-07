énormément

Hello Gamekyo,Microsoft a donc fait son show aujourd'hui et j'ai vude personnes se plaindre sur le manque de gameplay durant celle-ci. Des défenseurs ont pourtant fait la comparaison avec le live de la PS5.Alors pourquoi moins de gens ont râler concernant Sony ?Parceque les gens détestent Microsoft et Sony distribue des chèques à tous le monde ?Pour Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West et Demon's Souls on sait comment on y jouera et comment sera le gameplay. On attends d'être surpris par les ajouts mais les gens connaissent la base du gameplay ils n'ont pas absolument besoin de savoir à quoi il ressemblera.On connait déjà le rendu in-game avec les screenshots suivant :Pour Sackboy A Big Adventure, Gran Turismo, Destruction AllStars, Ratchet & Clank et Astro's Playroom on a eu du gameplay justement. Pareil pour Kena, Deathloop et j'en passe.Bref voila, il me fallait bien une excuse pour lâcher un peu de mon enthousiasme sur la Next-Gen de SonyVIVEMENT AOUT !