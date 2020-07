Migration Freebox Revolution (fibre) vers Freebox Pop (fibre) effectuée le 7 Juillet. En préparation le 20 Juillet. Expédié le 22 et livré le 23. 16 jours au total donc. J'ai demandé le pack complet (Server+Player+Répéteur). Le coût de l'abonnement reste identique : 39,99€. J'ai gardé mon second player mini 4k que je paye en option 1,99€/mois.Coût de la migration : 49€Coût des frais de port pour l'envoi du pack complet "Pop" + retour des anciennes box (free fournit une étiquette retour) : 20€Une pétition circule sur le net pour avoir ces frais offerts (ou remboursés). Suite à cette pétition, les frais sont maintenant offerts pour les migrations mini 4k vers pop mais pas encore pour révolution vers pop.Effectivement, le wifi est beaucoup mieux (je suis passé à l'étage de 20/40mega à plus de 100). Via mon smartphone c'est également rapide en wifi à la maison, je tourne à 300megaAvant, j'avais la revolution (version 1 sans le 5ghz), du coup, maintenant j'ai le 5ghz dispo. Résultat sur le laptop en wifi : plus de 300mega (contre 60/80 via le 2,4ghz)