Bon bah finalement hormis hellblade2 (espérons) et médium /forza, la xbox n'a clairement pas prouvé sa supériorité technologique face à la ps5 qui malgré sa lacune technologique nous envoie encore des bombes tels que horizon 2 spider man etc.



Du coup pour ceux qui souhaite (encore) voir a quoi sa sert les fameux 12tf, va falloir attendre les jeux tiers et pouvoir comparer sur YouTube avec les vidéos populaire des comparatifs comme le fais digital foundry ou candyland.... Je suis dégouté de cette conférence aux passages et vous ?



Petite mentions a halo infinite fail qui m'a fais délirer, c'est quoi ce bordel sérieux ? C'est horriblement moche pour de la next gen (oui j'ai reregardé en 4k)...