J'ai fait un article pour dire que ça serait un très bon démarrage, autour de 300 000 exemplaires.Le chiffre officiel de Famitsu c'est : 212,915 (en physique)[PS4] Ghost of Tsushima (SIE, 07/17/20) – 212,915 (New )[NSW] Paper Mario: The Origami King (Nintendo, 07/17/20) – 109,092 (New )[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 71,897 (5,186,283 )[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 36,183 (1,173,243 )[NSW] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 29,719 (124,595 )[PS4] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 26,951 (118,498 )[NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 20,586 (235,891 )[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,031 (3,035,989 )[NSW] Together! The Battle Cats Game & Pouch Set (Ponos, 07/16/20) – 9,725 (New )[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 7,834 (3,662,804 )