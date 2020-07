PC Engine

C'est l'été, c'est léger et on a envie de danser !

Alors voici une sélection des meilleures musiques des génériques de la NEC PC-FX !



Au programme : de l'électro, du rock dur, de la musique classique et bien sûr de la J-Pop !











Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la NEC PC-FX, j'ai également fait une vidéo sur le sujet où je raconte l'histoire de cette console maudite, une console qui devait succéder à la légendaire PC Engine : la NEC PC-FX.



Une machine sortie trop tard alors qu'elle avait deux ans d'avance sur ses rivales, la PlayStation et la Saturn.



Elle aurait même pu damer le pion à 3DO si NEC et Hudson Soft avaient dégainé plus vite. Mais confortablement installés dans la réussite de la gamme PC Engine, ils ont trop traîné...



Le résultat fut sans appel !