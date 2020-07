Let's Play

Bon, les gars... Je viens de tomber sur un petit jeu de combat en free-to-play (oui, à la sauce Fortnite donc) qui est vraiment, mais vraiment sympa ! Il s'appelle Fantasy Strike et c'est un jeu gratuit sur Nintendo Switch ! Le style graphique me rappelle un peu Street Fighter IV (gros, gros jeu manquant à la Switch, avec SFV) et je dois dire que le jeu a réussi, petit à petit, à me séduire !D'autant plus que les micro-paiements sont très peu présent (à vrai dire, je ne sais même pas ce qu'on peut acheter dans le jeu), que le jeu peut être joué en ligne, mais également hors ligne, sans s'inscrire au jeu si vous ne le désirez pas et que, surprise, les 12 personnages sont jouables directement dès maintenant !Laissez lui sa chance... Et téléchargez le sur Microsoft Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, et Nintendo Switch ![/video]