Sous ce titre "putaclic" complètement assumé, je me demandais si Sony va tenter de perturber le Xbox Games Showcase de demain (enfin de ce soir vu que minuit est déjà passé!)Lors du dernier Inside Xbox, Sony a balancé une image de son pad DualSense et ça a eu son effet (même si la raison évoqué de cette annonce était la crainte que ça fuite)On le voit bien aujourd'hui, le moindre truc que Sony balance comme info à une énorme impact et vu que MS mise beaucoup sur la présentation de ce Showcase, je doute fort que Sony reste tranquille.Alors d'après vous: Sony va-t-il balancer quelque chose sur la PS5 (image ou vidéo de la console ou d'un jeu??) ce soir ou pas? (Coup de pute ou pas!)