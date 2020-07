Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est ailleurs: alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?

Bonsoir à tous, je suis tombé sur le trailer de ce filmde et avec Casey Affleck qui sortira normalement lechez nous (si tout va bien #Covid19) et cela m'a pas mal rappelésur certains aspects.D'abord le monde post-apocalyptique (sans les infectés par contre) mais aussi et surtout la relation père/fille entre le personnage de Casey Affleck et Anna Pniowsky (sa fille dans le film), celui-ci étant prêt à tout pour la protéger des dangers du monde extérieur y compris des hommes qui pourraient lu faire du mal (comme Joël quoi).Le côté fille « convoitée » car exceptionnelle et rare de ces 2 personnages féminins (elle parce qu'elle est la dernière fille sur Terre donc elle pourrait repeupler le monde et Ellie parce qu'elle est la seule sur Terre à notre connaissance à être immunisée et donc disposer d'un potentiel vaccin qui pourrait sauver le monde) joue aussi dans la comparaison entre les 2 oeuvres je trouve.Voici le synopsis :Êtes-vous d'accord avec moi ? Pensez-vous que ce film a des similitudes avec TLOU ? Cela vous rappelle-t-il la relation père/fille entre Joël/Ellie ?