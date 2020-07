Bonjour gamekyo,



J'ai une question simple:

J'entends tout le monde se branler sur ce jeu comme à chaque titre nintendo et on dit qu'il a révolutionné l'openworld, mais j'ai beau chercher en fait c'est vague, donc CONCRÈTEMENT il fait quoi de plus révolutionnaire qu'un gta ou the witcher? En quoi il les dépasse?



Graphiquement?

Scénaristiquement?

Fedexement?

Gameplay?

Possibilités?



C'est une vraie question, parce que quand je demande à des gens irl, ils me répondent qu'il est trop bien, mais pas révolutionnaire..., qui croire?





Je ne suis pas dans le troll, juste on parle de révolution, mais que fait ce jeu de si révolutionnaire que gta ne fait pas.



GTA pour moi c'est révolutionnaire, personne ne pourra dire le contraire, mais là en quoi les prochains jeux seront inspirés par botw? (une inspiration comme doom l'a été pour le fps?)



On va passer de gta-like à botw- like?







POUR ETRE BIEN CLAIR:

JE NE VOUS DEMANDE PAS SI VOUS AVEZ AIME LE JEU, MA QUESTION EST DE SAVOIR EN QUOI IL REVOLUTIONNE NON PAS ZELDA MAIS LES OPEN WORLD! SI VOUS NE POUVEZ PAS ME REPONDRE CONCRETEMENT CA VEUT TOUT DIRE.



LA LIBERTE J'EN AI DANS GTA, ALORS OU EST LA REVOLUTION?



Donc comme réponse on à:



-VERTICALITE

-ON PEUT ALLER VRAIMENT OU ON VEUT