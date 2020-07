Let's Play

Stoppez tout, joueurs Playstation, joueurs Nintendo, joueurs Xbox. Les Pro-N, les Pro-S et les Pro-M, prenez vous mains dans la main et venez déguster votre doser de poétisme, délivré par ThatGameCompany qui nous régale avec ce Sky - Les enfants de la lumière qui se pose définitivement comme un nouveau chef d'oeuvre dans la lignée d'une Journey ou d'un Flower...Ce jeu est juste somptueux... Surtout si vous sortez une petite manette 8bitdo pour jouer sur l'écran de votre iPad ! En plus, le jeu est gratuit sur iOS (et sur Android probablement), sans les habituelles publicités insupportable et avec un étrange business modèle vous permettant d'acheter des larmes pour les offrir aux autres joueurs ! Sauf si vous êtes un gros égoïste et que vous les achetez pour personnaliser votre personnage... Un jour je serais, le plus beau dresseur, je me battrais sans répits....Et je suis très fier d'avoir enfin réussi à capturer une vidéo de qualité et surtout représentative du jeu ! Merci à ThatGameCompany pour cette bouffée d'air frais ^^ !Sky - Enfants de la Lumière est disponible sur iPad, iPhone, Android et très bientôt sur Nintendo Switch (désolé les Pro-S et les Pro-M, les Pro-N sont de sacré traites qui fréquentent les joueurs mobile). J'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans l'aventure