Bonjour à tous, en regardant encore avec extase la bande annonce de Demon’s Souls je m’interrogeais si c’était un jeu qui sortirait pour le Line up de la PS5 et je suis tombé sur ceci, un Article qui date de Janvier 2020 qui a prédit des jeux qui était non annoncé ainsi que le nouveau slogan.



(Comme nous vous l’annoncions dans notre article précédent, il y a quelques temps, un utilisateur 4Chan a clamé détenir une mine d’infos sur la PlayStation 5, allant de la date de la présentation officielle de la machine au prix de lancement, en passant par la date de sortie et même… le slogan officiel de la machine qui serait « It’s Time to Play » (Il est temps de jouer)!



Bien entendu, venant de 4Chan et sans vérification de la source, nous n’avons pas jugé bon de relayer l’info, mais on dirait que cet « Insider » a vu juste! En effet, le profil européen Twitter de PlayStation Europe vient de changer ses slogans « For the Players » (Pour les Joueurs) et « Best Place to Play » (« Le Meilleur Endroit où Jouer ») par un joli… « It’s Time to Play »!



Du coup, cela ajoute beaucoup de crédit aux dires de cet Insider, qui en plus de nous donner le prix et le mois de sortie de la bête (confer cette news) en plus de sa puissance équivalente à celle de la Xbox Series X (confer cette news), nous livre aussi carrément… le line-up de lancement de la machine!



Et il y a du lourd puisqu’on découvrira en octobre prochain:



Gran Turismo 7

MLB The Show 21

Demon’s Souls Remastered

Godfall

Legendz, une nouvelle IP de Sony Santa Monica, les papas de God of War!



De quoi assurer un démarrage en force de la PlayStation 5, non?)