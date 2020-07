Matt Piscatella du groupe NPD vient de dévoiler le top 5 des exclusivités PS4 les plus vendues (classées en chiffre d'affaires)Evidemment succès phénoménal pour la nouvelle IP de Guerrilla, qui se hisse 3ème. Pas étonnant qu'ils ont eu le feu vert pour une seconde équipeAussi surprenant c'est la présence de The last of us part 2 en 4ème position avec seulement 1 mois au compteur.Evidemment Spiderman en 1er