Après vous avoir fait un article la semaine dernière sur 10 mystères de GTA V, et qui vous a grave plu j'étais assez content ! Voici un nouvel article sur des mystères d'un autre jeu Rockstar, j'en ai trouvé un peu moins que dans GTA V et je voulais pas mettre certains truc assez anecdotique. Mais certains valent le détour !5)- Pas très loin dans le jeu, vous rencontrerez un homme vêtu d'un costume et d'un chapeau avec une moustache. John fera sa rencontre et il lui parlera de diverse chose, notamment de ce qui est bien ou mal, avant de disparaitre subitement quelques minutes après, et plus tard on sera amené à le croiser de nombreuses fois, pour qu'il nous parle encore et encore de la même chose... Jusqu'à disparaitre complètement.Résolu ? Oui, en partieIl semblerait en fait que ce mystérieux individu soit le diable en personne, qui questionne Marston sur ses intentions de ce qui est bien ou mal. Théorie de plus, quand John Marston tire sur cet homme, les balles ne lui font rien, et quand il lui dit "Allez au Diable" celui ci rétorque, "on me le dit souvent".4)Plus tard dans le jeu, vers la fin en fait, on sera amené à Tall Trees, une grande forêt ou paraît t-il vivrait un loup garou. Des joueurs l'ayant apparemment aperçu mais jamais rien de concret. Il apparaîtrait forcément à la nuit tombée vers minuit, mais aucune confirmation ne viennent prouver c'est dire.Résolu ? NonLe mythe du loup garou restera un mythe car encore à ce jour, personnes n'a pus prouver son existence. Et si de nombreuses théories existe, rien n'est fondée et tout est suggérée.3)- A la fin du jeu, vous aurez votre propre chez vous, une petite ferme vers Tall Trees. Seulement voilà, à la nuit tombée, un fantôme y ferait son apparition d'après ce qui se dit. Le fantôme serait une femme, peut être ancienne propriétaire de la ferme, de plus, ce lieu est un endroit où la mort y est omniprésente. La nuit donc, se balader dans la demeure est assez flippant, certains joueurs y rapporte avoir entendu des bruits étranges, ou encore des lumières qui s'etaignaient toute seule. D'autre rapporte même apercevoir des visages.Résolu ? Non.Si Beeachers Hope est bien un endroit flippant de nuit, aucune confirmation qu'un éventuel fantôme y résiderait.2)- Thieves Landing est une ville pas franchement joviale, territoire de bandit et en plus il y pleut toujours. Cependant, Apres avoir nettoyé la zone des del lobe on peut aller dans le bateau.On peut y descendre et dans la soute on trouve des billets, des pépites d'or et surtout une porte avec un bruit provenant de l'intérieur.On dirait que quelqu'un cogné contre la porte, mais aucune interaction n'est propose.Résolu ? Oui. La réponse se trouverait dans RDR 2 mais ayant pas encore fait le jeu, je ne met pas de vidéo pour pas spoiler.1)- Le voilà le mystère le plus excitant du jeu pour moi. La ville de Tumbleweed regorge de mystères et serait même hanté, déjà parce qu'un article du jeu le dit plus ou moins. Mais aussi parce quand on s'y rend, ya bon nombre de chose bizarre qui se passe.En 1911, Tumbleweed est une ville abandonnée, squattée par diverses bandes de la région. Autrefois, c'était une ville florissante et paisible, mais depuis que la voie de chemin de fer fut construite dans tout New Austin sans passer par Tumbleweed, celle-ci s'est peu à peu vidée jusqu'au dernier habitant.Depuis, l'endroit est tantôt désert, tantôt occupé par des bandes.Commençons déjà par l'église, dedans se trouve un autel , sur lequel on peut voir "The Devil is in the beast" ce qui veut dire en français:"Le Diable est dans la bête" (si vous tirez sur le lustre, regardez la forme que fait les ombres portées avec les poutres et vous verrez un pentagramme, symbole du diable). A l'extérieur on trouve un cimetière ainsi qu'un abri en bois.Curieusement, certaines pierres tombales ont l'air récentes alors que d'autres semblent beaucoup plus anciennes.(on peut ouvrir la tombe avec la lampe en jetant un cocktail Molotov dessus).Toute la zone est entouré par un muret de pierre et une grille en fer forgé.Le manoir est également flippant, déjà uniquement accessible par la cave, Quand le joueur arrive enfin à l'intérieur, il est face à un désordre immense (à noter que la plupart des maisons de la ville sont relativement en bon état). Il y a 2 escaliers menant chacun à plusieurs pièces. Un fantôme y résiderait également, encore une femme que certains joueurs auraient aperçus. Cependant le fantôme ne pourrait être qu'un mythe, basé sur une déclaration de R* (dans GTA SA il y avait le fantôme de la mère de Carl, dans GTA IV ceux de plusieurs motards dans l'hôpital abandonné et dans GTA V celui de Leonora Jonhson). Dans beaucoup de ses jeux, R* insiste sur le doute du joueur pour qu'il puisse fonder sa propre explication sur le fait et donc qu'il créé sa propre explication.Tumbleweed reste cependant une ville sinistre avec ses aboiements de chien vendant de nulle part.Résolu ? Oui. Si de nombreux mystères entourent encore cette ville, Tumbleweed est hanté, sans aucun doute possible.Et voilà, un article un peu plus cours mais j'ai pas trouvé d'autre secret suffisamment intéressant ou pertinent, je ferai le même article sur RDR 2 quand je l'aurai fait. J'espère que ça vous plaira quand même