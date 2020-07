Une horde de fans enragés ont décidé de prendre les grands moyens pour punir l'insolence d'Atlus après un Nintendo direct décevant en faisant en se donnant un rendez-vous amical pour faire du review bombing sur metacritic sur l'ensemble de la série des Shin megami tensei dans un acte héroïque de défiance envers Nintendo .La réaction est spécialement idiote, car Atlus n'est aucunement responsable des décisions de Nintendo de rendre l'année 2020 plus désertique que la planète Dune mais bon c'est toujours réconfortant de trouver un coupable tout désigné pour relâcher notre frustration .D'un autre côté, le très respecté ancien membre de gamekyo et journaliste objectif de Microsoft Waypoint c'est-à-dire le légendaire Cajp45 tente de trouver une réponse à tout ce bordel en lien avec les multiples controverses liées à metacritic. Sa conclusion? Ne pas se fier aux journalistes et se prendre un abonnement gold pour se faire une opinion soi-même . Une analyse pertinente et qui n'a aucun lien avec le fait que pratiquement toutes les exclusivités de microsoft ont eu des notes décevantes des journalistes.