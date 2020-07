Bonne soirée tout le monde, je voulais partager un projet assez étrange que je suis tombé par hasard sur kickstarter qui démontre bien toute l'hypocrisie de certaines personnes sur le web. D'ailleurs j'ai montré le projet à quelques connaissances SJW/progressiste et étrangement ils ont refusé tout commentaire sur ce sujet alors qu'ils sont habituellement très vocaux sur ce type d’initiative .Le principe du jeu à la base est assez simple c'est un simulateur de drague avec 12 personnages jouables et 30 fins différentes jusqu'à présent , il y a rien de scandaleux jusqu'au temps qu'on analyse le contenu et les messages haineux des développeurs.D'ailleurs , je suis surpris que le site Kickstarter ait permis de lancer un jeu qui se veut ouvertement raciste envers les blancs surtout dans une période avec autant de tension raciale. De plus, je crois sincèrement que ce type d’initiative nuit grandement au mouvement blacklivematter(que je considère légitime et nécessaire) et sert uniquement à polariser davantage les personnes.Toutefois, je tiens à préciser que je trouve cela très bien que des équipes de développement proposent du contenu qui vise spécialement les minorités ethniques ou sexuelles, car ils ont certainement le droit d'être représentés et d'obtenir des jeux à leur image. Néanmoins, je trouve cela maladroit, voire inacceptable, de faire preuve de racisme flagrant pour contrer le racisme de d'autres personnes en plaçant tous les blancs dans la même catégorie (de gros raciste intolérant).Voici quelques exemples dont certains ont été retiré de leur site web après quelques dénonciations.Si c'est une blague pourquoi avec un pillier qui permet d'avoir malheureusement(vu le smiley) un personnage blanc et un autre (100 000$) qui permet finalement d'enlever ce personnage avec un smiley tout joyeux.Imaginé la réaction de certains si on remplace white par black dans la description bref c'est très limite comme propos.