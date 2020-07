Salut, je viens d'acheter la Creative Stage (barre de son avec caissan) je n'ai pas de sortie casque sur ma tv, donc pas possible de brancher en jack



Je pourrai le brancher via un cable optique audio (j'ai ça sur ma tv) mais je n'ai pas un cable comme celui ci ...





du coup, je me suis penché sur l'hdmi arc ! Mais ça ne marche pas ....



En fait sur ma tv, j'ai la freebox mini 4K (player), j'ai l'amazon firetv stick et la ps4, en gros comment je peux faire pour avoir le son de tout ça depuis ma barre de son ????