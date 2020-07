Voici le récapitulatif complet:





Pack 1: Pack de personnages - Dans le premier pack, cinq personnages supplémentaires rejoignent l'ensemble du jeu, y compris Impa, qui excelle dans les attaques à distance avec l'arme Naginata et Aria, parfait pour les joueurs qui aiment les défis. La partie est terminée si vous prenez un coup ou manquez un battement avec elle.



Pack 2: Melody Pack - Après l'achat de ce pack, 39 chansons seront ajoutées au jeu, y compris des versions remixées de la musique de fond du jeu. Les joueurs peuvent modifier la musique de fond à tout moment afin d'écouter leurs chansons préférées tout en parcourant Hyrule.



Pack 3: Contenu supplémentaire de l'histoire - Symphonie du masque - Incarnez le mystérieux Skull Kid et aventurez-vous à travers une nouvelle carte dans le troisième pack DLC, avec de nouvelles chansons et une nouvelle histoire. Skull Kid possède également le pouvoir de changer ses capacités en fonction des masques qu'il enfile.



Cadence of Hyrule sortira également le 23 octobre.

Le jeu Cadence of débarque en boîte sur Switch, avec un Season Pass en prime.