Little Town Hero est le dernier projet de Game Freak qui vous met dans la peau d'un jeune homme chargé de protéger son village contre une invasion de monstre. Remportez des combats au tour par tour contre les monstres, faites vous aider des habitants durant les affrontements et découvrez les secrets du village.C'était une exclu Switch passée sur PS4 et maintenant sur PC et One depuis juillet 2020Toujours bon a prendre surtout sur One qui manque de jeux Jap