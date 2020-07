Aujourd'hui, j'ai lancé APEX LEGENDS pour découvrir que :- Le mode compétitif est vachement bien fichu quand même, on peut grimper sans le stress d'Overwatch !- Loba est bien foutu quand même, on dirait une Widowmaker avec les capacités de Sombra !Et donc, voilà, trop peu de ce superbe Battle Royale sur Gamekyo, donc je voulais réparer cela, surtout que la nouvelle Waifu du jeu est juste un délice de charadesign

posted the 07/20/2020 at 01:16 AM by suzukube