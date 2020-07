“La vision pour faire ce jeu était de savoir comment nous pouvons fusionner [looting with] Le combat à la mêlée à la troisième personne, les mécanismes de combat vraiment juteux et serrés, le flux instantané et cette expérience, car beaucoup de gens de notre équipe aiment les titres de combat d’action basés sur les compétences “, a expliqué Lee.” Pourtant, aussi, il y a des gens dans notre équipe, étant donné nos antécédents ayant travaillé sur Diablo et travaillant chez Blizzard, nous avons toujours eu un amour pour les RPG d’action basés sur le butin. Nous aimons jouer à Borderlands. Donc, vraiment, la prémisse d’origine et le concept étaient, pouvons-nous avoir un jeu où il se situe quelque part au milieu, ce qui signifie qu’il est axé sur le butin et sur les compétences. Cela ressemble plus à une maîtrise intrinsèque des combats alors que le butin est plus un système de récompense extrinsèque pour que vous soyez motivé à jouer. “

Le système d'équipement et de compétences

Le leveling

Le loot

Game design global

PS5 et retour haptique

Nous avons déjà vuen action à quelques reprises maintenant maisse gardait encore beaucoup d'informations qui n’ont pas encore été intégrées dans des bandes-annonces ou des vidéos de gameplay. Peut-être la chose la plus intéressante à propos de Godfall est sa combinaison de genres. Counterplay le décrit en effet comme un◆Keith Lee a aussi déclaré que la maîtrise du vaste système de combat de Godfall allait être une grande partie de l’expérience, mais que la recherche d’un butin plus important et meilleur ferait partie de cette expérienceà débloquer pendant que vous jouez à Godfall, chacune avec son propre ensemble spécifique de statistiques, un buff passif pour votre personnage et une “”. La capacité Archon d’une Valorplate ressemble à peu près à une capacité ultime dans un jeu comme Overwatch, ou à une super capacité dans un jeu comme Destiny 2◆Il semble possible de changer de "classe" en changeant de Valorplate suivant la mission ou que vous vouliez jouer en coopération.différentes à prendre en compte dans votre équipement, offrant différents styles de combat, ainsi que des “augmentations” que vous pouvez équiper dans vos Valorplates pour ajouter différents avantages et changements de statistiques.◆Votre personnage a un niveau global que vous augmenterez au fur et à mesure que vous jouerez, plutôt que de mettre à niveau vos Valorplates individuelles.◆L’augmentation de votre niveau débloque des points de compétence que vous pouvez attribuer sur une grille de compétences qui vous donnera de nouvelles capacités.◆Comme dans d’autres RPG d’action basés sur le butin, vous trouverez des armes plus fortes en jouant, mais vous devrez continuer à augmenter votre niveau pour y accéder.◆Si vous trouvez des armes que vous aimez en particulier, cependant, vous pouvez utiliser des matériaux d’artisanat pour augmenter leur puissance en les améliorant dans le septième sanctuaire, la base d’origine de votre personnage.◆Godfall se concentre moins sur un système de simple augmentation statistique du loot, et davanatage sur une manière de changer et/ou perfectionner votre expérience de gameplay.◆Keith Lee complète en expliquant que Godfall se rapproche plus d'un système de loot à laou. Le loot est plus spécifique et mise plus sur la qualité que la quantité infinie.◆Cette concentration sur un système de butin significatif se combine avec la concentration de Godfall sur le combat au corps à corps, que Lee a comparé à God of War ou Devil May Cry 5 de 2019, par opposition à quelque chose comme un jeu Soulsborne. Vous chercherez à contrôler le champ de bataille, à donner la priorité à certains ennemis par rapport à d’autres et à créer des combos.◆Godfall comprenda déclaré Lee, donc vous aurez beaucoup de combinaisons potentielles à venir, et apprendre à les affronter avec habileté est une grande priorité du gameplay de Godfall◆Keith leeen disat que le jeu sera plus concentré sur un aspect offensif que défensif. C'est un choix vivant à accentuer un sentiment de puissance et de domination sur vos ennemis.◆Godfall est diviséque vous choisirez dans le septième sanctuaire, ainsi que votre équipement.auront des boss intermédiaires et finaux que vous affronterez au fur et à mesure que vous avancerez dans l’histoire de Godfall, tandis quevous enverront pour traquer, en savoir plus et affronter des boss en particulier.◆Les missions d’histoire ont leur propre ensemble de boss qui sont différents de ceux que vous chercherez et détruirez dans les missions Hunt. Tout cela fait partie de votre mission globale de gravir le monolithe brise-ciel au centre de Godfall et de tuer le dieu fou au sommet.Godfall a été l’un des premiers jeux confirmés pour la PS5, et en tant que tel, il devrait exploitera les features de la nouvelle console dont la DualSense.Godfall sortira en fin d'année au lancement de la PS5 et sur PC.