"Trust me you don’t want to miss this pre-show. We have been working with @geoffkeighley and our partners on some exciting reveals !"

"Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce pré-show. Nous avons travaillé avec @geoffkeighley et nos partenaires sur quelques révélations passionnantes !"

Next Thursday, join me for a special Xbox Games Showcase pre show on @YouTubeGaming with additional world premieres! Live at 11 am ET / 8 am PT, plus @Halo Infinite campaign reveal in the showcase. #SummerGameFest

Le Xbox Game Showcase aura lieu le 23 juillet à partir de 18h pour une heure de show.Mais on apprend aujourd'hui, qu'un pré-show sera organisé et animé par Geoff Keighley dans le cadre du Summer Game Fest et qui se déroulera une heure avant le Xbox Game Showcase, donc à 17h.Aaron Greenberg a déclaré ceci sur son compte Twitter :Ce qui donne en français :Geoff Keighley a également annoncé ceci :Ca a déjà été confirmé par Microsoft que la campagne de Halo sera présent durant le Show. Geoff Keighley le confirme, donc, de nouveau.On peut imaginer que Microsoft profite de pré-show pour donner des nouvelles sur des titres tels que Tell Me Why, Wasteland 3 ou bien encore Battletoads afin de laisser place aux grosses nouveautés pendant le Xbox Game Showcase.