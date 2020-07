Extrêmement satisfait de mon achat précédent, j'ai recidivé avec une commande similaire qui porte désormais mon PC à 32 Go de RAM.Fournis avec des dissipateurs thermique, pour le moment elles se comporte bien sachant que le serveur tourne 24h/24.32 Go, c'est clairement inutile pour du gaming mais pour déployer de multiples machines virtuelles et conteneurs en meme temps c'est le topLes 32 Go de RAM m'auront coûter 100 euros contre 200 sur Amazon. Voici le lien pour ceux que ca intéresse :Pour approfondir mes connaissances en réseau, je me suis offert cette carte dual NIC avec puce Intel. En équivalent Amazon, c'est entre 30 et 50 euros.Le but est de l'attribuer à ma machine virtuelle PFSense (routeur/pare-feu) avec accès exclusif et gérer le trafic réseau de mes VMs. Pour faire simple, il remplacera à terme ma Freebox et cette dernière servira uniquement à l’accès internet. J'aurai un plus grand controle sur ce qui se passe dans mon réseau local, il manque plus qu'une carte WIFI ou dongle USB WIFI pour que le routeur soient accessible à tous à la maisonCela m'évite d'avoir un appareil dédié et de pouvoir utiliser les ressources CPU de mon serveur.Un autre cas d'utilisation serait de laissez le système hôte utiliser ces ports réseaux disponible pour augmenter la bande passante de l'ensemble des VMs, comme ca si ma sœur regarde Walking Dead en streaming sur mon serveur, qu'elle me bouffe pas ma bande passante lorsque je joue à The Witcher 3 avec ParsecVoici le lien. C'est compatible avec Linux, Windows, FreeBSD et pour le moment j'ai aucun problème à signaler.