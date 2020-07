Si vous n'avez toujours pas été convaincu par l'univers PC, avec les jeux offerts par l'Epic Games Store (pensez à récupérer l'excellent TorchLight 2), Watch Dogs 2 dernièrement sur Uplay ou bien encore l'ensemble des jeux Far Cry à moins de 10 €, sachez qu'Intel propose actuellement un mini PC qui a su me séduire dès mon premier regard posé dessus ^^ !Seul hic... A 1679 €, ça va... https://www.materiel.net/produit/202006090100.html SAUF QUE Y'A PAS LA 2070 AVEC. Du coup, un portable gaming me semble quand même plus adéquat non ? Moi j'crois la question elle est vite répondue.