Pas trop de surprise ...On découvre le jeu ce soir en live sur mon twitch à 22h. Je vais streamer le jeu complet durant tout l'été, 3/4 soirs par semaine. Il faut que je le termine avant la sortie de Marvel's Avengers le 4 Septembre.J'ai deux Google Chromecast à vendre (au complet : notice, câble usb, adaptateur et boite d'origine). J'ai basculé sur un produit Amazon à la place il y a plusieurs mois et j'ai complètement zappé de vendre ces deux Chromecast (ils ne me sont plus d'aucune utilité). La fonction Chromecast fonctionne à merveille, cela permet de diffuser le contenu de votre smartphone sur la tv par exemple (youtube, netflix etc ...). Les deux Google Chromecast fonctionne sans soucis. Il y a quelques griffes due à l'usure mais ce n'est pas méchant (voir les photos). Produits authentique et officiels Google.Prix pour un Chromecast : 25€ fdpin via un envoi en point relais (mondial relay).Paiement acceptés : chèque, paypal, virement.Me contacter par MP, je réponds rapidement.